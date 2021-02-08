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Байкал: видео, которое необходимо смотреть со звуком

Ролик моментально разошёлся по соцсетям.

На нем автор – Алексей Колганов – катается по трескающемуся льду озера на лыжах. Видео уже опубликовал на своей странице Вконтакте телеканал НТВ. «Звук бомба», «страшно красиво», комментируют пользователи соцести.  

– Обычный турист, впервые увидевший байкальский лёд, боится именно этого – глубина под прозрачным панцирем и неожиданный, космический звук льда. А тут ещё и трещины идут. Рекомендуется смотреть для профилактики фобий, два раза перед сном, обязательно со звуком, за неделю до поездки на Байкал, – пишет автор на своей странице в Facebook.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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