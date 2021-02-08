Два жилых дома снесут в Чунском районе

Их признали непригодными из-за летних паводков 2019 года, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Чунский районный суд Иркутской области обязал администрацию Октябрьского муниципального образования Чунского района включить два жилых помещения в перечень жилых домов, подлежащих сносу. Два исполнительных документа поступили в Чунское районное отделение судебных приставов.

предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решений суда были вручены судебным приставом главе муниципального образования. Также должнику был разъяснен порядок исполнения требований исполнительных документов. В рамках исполнительных производств были вынесены постановления о назначении административного наказания в отношении должника по неисполнению содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.