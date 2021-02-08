Число просроченных потребкредитов увеличилось на 9%

Злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн, сообщают Известия.

Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. При этом сумма долгов, которые граждане должны выплатить кредиторам по решению суда, за год увеличилась незначительно: всего на 100 млн рублей, составив 2,7 млрд.

По данным ЦБ, доля просрочки в сегмен­те потребительских ссуд выросла с 7,5 до 9%. Там считают, что это некритично. Опрошенные эксперты отмечают, что прирост числа должников обеспечен за счет тех, кто перестал обслуживать долги еще в 2019 году. Реальную картину 2020-го и последствия пандемии только предстоит ощутить, уверены они.

В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков, это на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

В пресс-службе ФССП на запрос «Известий» о причинах роста количества исполнительных дел и объеме средств, взысканных в целом за год судебными приставами, оперативно не ответили.