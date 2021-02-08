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За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли девять человек

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли девять человек
У «Спутника V» нет противопоказаний для аллергиков
Ольхонский район в лидерах по числу заболевших коронавирусом
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