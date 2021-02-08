За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли девять человек

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 8 февраля. Согласно им, с начала пандемии в Приангарье заболели более 51 тыс. человек. За прошедшие сутки в регионе новой инфекцией заразился 256 человек.

Скончались непосредственно от коронавируса – 9. С начала пандемии в регионе умерли 1 952 человека с коронавирусом.