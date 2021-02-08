Жители Иркутской области чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в банках

Чаще всего к финансовой помощи родителей и родственников прибегают маркетологи и рекламисты, сообщают в службе исследований hh.ru.

Чтобы получить недостающую для своих расходов сумму, 41% сибиряков предпочтут занять деньги у родственников, тогда как жители столицы делают это чуть реже (39%). Чаще всего к финансовой помощи родителей и родственников прибегают маркетологи и рекламисты, а также специалисты из сферы искусства и развлечений.

Лишь 29% респондентов из Сибирского федерального округа обратятся к услугам банка, при этом 21% воспользуются кредитными картами, а 8% предпочтут взять кредит наличными. В столице берут взаймы у банков активнее: 25% с помощью кредиток и 6% наличными. Чаще всего за кредитом в банк обращаются бухгалтеры, финансисты, специалисты продаж и медики.

Совпали жители Сибири и Москвы в том, что займы у микрофинансовых организаций у них не пользуются популярностью, только 4% сибиряков пользуется их услугами, а в Москве еще меньше, 2%.

Также сотрудники крайне редко обращаются за финансовой помощью к работодателю, и не просят займы в счет зарплаты.

«Любопытно, что больше 40% жителей в Сибири и Москве не пойдут занимать деньги, если им не хватает на все нужды, а предпочтут экономить. Обычно жители Сибири в этом случае отказываются от путешествий, покупки новой одежды и развлечений», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Лилия Эсауленко.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 85% жителей СФО ищут новую работу, 55% учатся и осваивают новые навыки, 40% ищут подработку, 31% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства и еще 12% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.