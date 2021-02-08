Тарифы на вывоз мусора в Иркутской области снизятся с 1 июля

В Иркутской области с 1 июля 2021 года снизят тариф на вывоз мусора на 13%, сообщает пресс-служба регионального оператора "РТ-НЭО Иркутск". Так, тариф для населения будет сокращен с 576,05 ₽/куб.м до 499,66 ₽/куб.м. (с НДС), для прочих потребителей – с 480,04 ₽/куб.м до 416,38 ₽/куб.м. (без НДС).

Соответствующие изменения внесены в приказ №375 от 20.12.2019 "Об установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области.

Снижение тарифа стало возможным благодаря введению весового учета автомобилей на полигоне и оснащению мусоровозов GPS-оборудованием. Эти действия позволили региональному оператору снизить транспортные издержки на 10%, которые и составляют основную статью расходов.

Компания ООО “РТ-НЭО Иркутск” предоставляет услуги сбора, транспортирования, размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Зоны 2 «Юг» Иркутской области. Статус регионального оператора компания получила по результатам конкурсного отбора, по итогам которого было заключено соглашение с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.04.2018 г. № 318 “Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2)”.

В Зону 2 входят Иркутск; Иркутский район; Ангарский городской округ; Тулун; Тулунский район; Саянск; Свирск; Усолье-Сибирское; Усольский район; Черемхово; Черемховский район; Зима; Зиминский район; Балаганский район; Жигаловский район; Заларинский район; Качугский район; Куйтунский район; Ольхонский район; Слюдянский район; Усть-Удинский район; Шелеховский район; Аларский район; Баяндаевский район; Боханский район; Нукутский район; Осинский район; Эхирит-Булагатский район; Казачинско-Ленский район; Мамско-Чуйский район; Бодайбинский район.