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В Братске мужчина напал на салон микрозаймов

Неизвестный мужчина угрожая предметом, похожим на нож,зашёл в офис и забрал деньги, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Спустя некоторое время сотрудниками патрульно-постовой службы предполагаемый налётчик был задержан и доставлен в полицию.

В ходе обыска у 32-летнего местного жителя изъят пакет с похищенными наличными и одежда, в которой было совершено нападение. Известно, что с ноября прошлого года мужчина уже является обвиняемым в аналогичном противоправном деянии.

По ходатайству следствия, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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