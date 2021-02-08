Новый детский сад в поселке Дзержинск планируют сдать в апреле 2021 года

Строительство детского сада в посёлке Дзержинск Иркутского района Иркутской области началось в августе 2020 года. Открыть учреждение планируют в апреле 2021 года. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, побывавший сегодня на объекте, потребовал ускорить закупку инвентаря.

– Все должно быть готово к началу марта, чтобы родители и представители общественности познакомились с этим объектом. Важно, чтобы их замечания и предложения были учены до открытия учреждения, – сказал глава региона.

Детский сад рассчитан на 145 мест, включает в себя младшие и средние группы, оборудован пищеблоком. На территории будут расположены игровые и спортивные комплексы. Губернатор поручил министерству строительства, дорожного хозяйства региона взять на контроль работу с подрядчиком по проектированию дороги к детскому саду. Также Игорь Кобзев подчеркнул, что при строительстве дошкольных учреждений необходимо применять типовые проекты, которые хорошо зарекомендовали себя. Это существенно сэкономит время и ресурсы.