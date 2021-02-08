Страховка с cash-back – с картами «Мир» и «Мир Maestro» от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» объявляет о совместной акции с Национальной платежной системой «Мир» и Страховым Домом ВСК —
Страховой Дом ВСК осуществляет страховую деятельность почти 30 лет и в настоящее время занимает ведущие позиции на рынке страховых услуг России. Любой полис можно оформить онлайн. ВСК предлагает клиентам широкий выбор услуг: можно застраховать жизнь и здоровье, недвижимость, автомобили, поездки по России и за рубежом
Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту «Мир» или «Мир Maestro» на сайте Программы лояльности или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк», оформить и оплатить полисы на сайте ВСК картой «Мир» или «Мир Maestro».
Акция действует с 1 февраля 2020 по 31 марта 2021.
Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
* Не более 10 000 рублей за весь срок действия акции.