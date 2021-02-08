Страховка с cash-back – с картами «Мир» и «Мир Maestro» от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» объявляет о совместной акции с Национальной платежной системой «Мир» и Страховым Домом ВСК — cash-back 10% за покупку любого полиса, кроме ОСАГО.

Страховой Дом ВСК осуществляет страховую деятельность почти 30 лет и в настоящее время занимает ведущие позиции на рынке страховых услуг России. Любой полис можно оформить онлайн. ВСК предлагает клиентам широкий выбор услуг: можно застраховать жизнь и здоровье, недвижимость, автомобили, поездки по России и за рубежом и т. д.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту «Мир» или «Мир Maestro» на сайте Программы лояльности или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк», оформить и оплатить полисы на сайте ВСК картой «Мир» или «Мир Maestro». Cash-back 10% будет начислен* на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

Акция действует с 1 февраля 2020 по 31 марта 2021.

Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».