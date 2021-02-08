Банк «Открытие» и Архангельская область подписали соглашение о развитии стратегического сотрудничества

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о развитии стратегического партнерства между банком и регионом.

В ходе рабочего совещания, которое предшествовало подписанию соглашения, Михаил Задорнов и Александр Цыбульский предметно обсудили направления сотрудничества как в финансово-экономической, так и в социальной сферах.

В частности, речь шла о возможности создания специальных банковских продуктов для работников бюджетных отраслей, сотрудничестве в области строительства жилья и возможности льготной ипотеки.

Также обсудили участие банка в программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны, в проектах государственно-частного партнерства на территории региона. В рамках ГЧП, например, партнерам предложили рассмотреть возможность участия в реализации таких проектов, как строительство дома культуры в Пинеге, школы на 860 мест в Каргополе, создании игровых спортивных залов в районах области.

Особое внимание в рамках соглашения уделено работе с представителями малого и микробизнеса в сотрудничестве с Агентством регионального развития на платформах, которые есть у банка.

«Сотрудничество с банком «Открытие» дает региону возможности полноценного стратегического партнерства. Финансовая корпорация намного шире, чем просто банк, это хорошая сервисная платформа, которая работает по направлениям страхования, развития малого и среднего предпринимательства, внедрения новых цифровых инструментов, – считает Александр Цыбульский. – Поэтому мы сегодня договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений, которые и зафиксировали в соглашении».

Михаил Задорнов, в свою очередь, подчеркнул, что для группы «Открытие» Архангельская область является одним из ключевых регионов в Северо-Западном федеральном округе.

«Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с региональными властями в реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую социальную и инфраструктурную значимость, – отметил Михаил Задорнов. – В формате государственно-частного партнерства готовы принимать активное участие в реализации социальных проектов, таких как строительство школ и домов творчества, объектов здравоохранения и туризма. Кроме того, банк готов инвестировать деньги в развитие транспортной инфраструктуры Архангельской области».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.