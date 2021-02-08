Открытие Private Banking провел совместную акцию с платежной системой Mastercard®

Открытие Private Banking – подразделение по работе с состоятельными клиентами банка «Открытие» – совместно с международной платежной системой Маstercard провели акцию «Выиграйте эксклюзивный формат шопинга!»

По условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершить с использованием карты World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard® покупки в ЦУМ или ДЛТ, либо через интернет-магазин tsum.ru с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму свыше 150 000 рублей; поддерживать общий транзакционный оборот на сумму не менее 300 000 рублей в месяц, совершая покупки с использованием карты в любых торгово-сервисных предприятиях на территории проведения акции; оформить карту лояльности ЦУМа или ДЛТ.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking в Москве и Санкт-Петербурге, держатели карт World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard.

Все клиенты банка, выполнившие эти условия, получили двойные бонусы на карту лояльности ЦУМ или ДЛТ. Главный приз - сессию VIP-шопинга в ЦУМе на 600 тысяч рублей с персональным стилистом - выиграл клиент банка из Санкт-Петербурга.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.