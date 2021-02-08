Россельхозбанк и Тимирязевская академия создадут лабораторию для использования ИИ в сельском хозяйстве

На территории Российского государственного аграрного университета – МСХА им К.А Тимирязева (РГАУ-МСХА) откроется научно образовательная лаборатория. Проект получил поддержку Россельхозбанка. Открытие запланировано в мае 2021 года.

На базе новой лаборатории будут проходить занятия в области науки, экономики сельского хозяйства, банковского дела, а также исследования для решения реальных бизнес-задач с применением программных средств анализа больших данных и методов машинного обучения с использованием искусственного интеллекта (ИИ). К этим работам лаборатория будет привлекать лучших специалистов, поэтому участвующие в проекте студенты смогут стать высококлассными профессионалами с ценными навыками в области банковских технологий и АПК.

Академическая лаборатория создается на основании соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое заключили 4 февраля Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА им К.А Тимирязева Владимир Трухачёв.

Партнерство между Россельхозбанком и РГАУ-МСХА будет развиваться и по другим направлениям:

- На территории Тимирязевской академии Россельхозбанк реализует масштабный кампусный проект, который будет включать создание электронной библиотеки, специального мобильного приложения и другие технологические решения, до сих пор не применявшиеся в аналогичных проектах Банком с другими вузами. Кампусный проект охватит 49 объектов, в том числе 26 учебных корпусов, 11 общежитий и 12 объектов социальной инфраструктуры. - В 2020-2021 учебном году Банк удвоил финансирование стипендиальной программы и планирует ее дальнейшее расширение в следующем учебном году. - Россельхозбанк предлагает новые возможности для трудоустройства выпускников РГАУ-МСХА через экосистему «Свое.Фермерство». На ней можно размещать резюме и открыт доступ к обширной базе вакансий в АПК. Кроме того, для учащихся организована практика в самом вузе с возможным последующим трудоустройством. Сейчас в Банке работают 80 выпускников Академии. - Россельхозбанк расширит спектр финансовых и банковских услуг для Академии через торговый эквайринг, новые POS-терминалы, увеличение количества банкоматов в РГАУ-МСХА. Также на территории вуза появится первый операционный офис РСХБ

«Мы поддерживаем 54 аграрных вуза по всей стране. Тимирязевская академия - опорный университет российского АПК. И, разумеется, приоритетный партнер Россельхозбанка как опорного банка отрасли, - заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. – Наша цель – создать максимально комфортную и безопасную среду для учащихся и сотрудников Академии. А также воплотить такие технологические решения, которые повысят качество образования в ведущем аграрном вузе страны».

По словам Листова, российскому АПК, который динамично развивается все последние годы и уже стал гордостью национальной экономики, как никогда, нужны хорошо подготовленные специалисты, молодые люди, которые мыслят широко, нестандартно и прекрасно ориентируются в современном мире.

- Помочь им обрести себя в профессии и тем самым помочь нашей стране стать более сильной и процветающей – общая задача Россельхозбанка, Тимирязевской академии и всего аграрного сообщества, - сказал Борис Листов на церемонии подписания соглашения между Россельхозбанком и Тимирязевской Академией.

Ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А Тимирязева Владимир Трухачёв отметил, что Тимирязевская академия в целом активизирует взаимодействие с крупными организациями, компаниями и холдингами в сфере АПК. Одним из ключевых партнеров вуза является главный агропромышленный банк России – Россельхозбанк.

- Я уже говорил, что Тимирязевка должна стать законодателем мод среди аграрных вузов. И сейчас, благодаря нашей дружбе с Россельхозбанком, мы делаем большой шаг к реализации этой задачи. Уверен, что среди студентов будет много желающих пройти практику в новой лаборатории, ведь она позволит осуществить самые смелые и амбициозные научные замыслы, - заявил Владимир Трухачев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.