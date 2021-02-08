Разрешена приватизация земли на территории национальных парков

В собственности граждан теперь могут находиться земельные участки на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории. Пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области указывает, что это стало возможным благодаря тому, что 10 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 505 от 30.12.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях и отдельные законодательные акты РФ».

К особо охраняемым природным территориям относятся: национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, заповедники, памятники природы, дендрологические и ботанические сады.

Населенные пункты теперь могут быть включены в состав особо охраняемых природных территорий без изъятия расположенных на их территориях земельных участков и иной недвижимости у правообладателей (за исключением государственных природных заповедников), если это не противоречит режиму особой охраны соответствующей категории особо охраняемых природных территорий.

В случае зонирования особо охраняемой природной территории населенные пункты включаются в состав функциональных зон, режим которых допускает осуществление хозяйственной деятельности.

Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории федерального или регионального значения не ограничивается. Такие земельные участки могут находиться не только в государственной или муниципальной собственности, но и в собственности граждан и юридических лиц. Сведения о границах такого населенного пункта должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

– Правовой статус земель особо охраняемых природных территорий существенно ограничивал права граждан и юридических лиц, проживающих на данных территориях, а именно предоставление земельного участка в аренду, приватизация, передача по наследству были запрещены, – отметил юрисконсульт I категории юридического отдела Кадастровой палаты по Иркутской области Татьяна Сукотнова.

Использование земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно осуществляться с учетом режима особой охраны этой особо охраняемой природной территории, подчеркивают в Кадастровой палате по Иркутской области.