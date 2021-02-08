Россияне не стали экономить на новогодних подарках

Свыше трети россиян в 2020 году увеличили расходы на новогодние подарки и лишь каждый седьмой значительно их уменьшил. Чаще всего на подарки тратили до 10 тыс. руб., свидетельствует опрос, проведенный СК «Росгосстрах жизнь».

Как показал опрос, подарки друзьям и близким на новый год дарили абсолютное большинство россиян (86%). Из них свыше трети в той или иной степени увеличили расходы на подарки относительно 2019 года (22% – незначительно, 14% – значительно). Чуть больше четверти (27%) потратили на подарки столько же, сколько в 2019-м. 11% опрошенных подарки обошлись чуть дешевле, чем в прошлом году, а 14% – гораздо дешевле.

Чаще других расходы на подарки в 2020 году увеличивали жители ЯНАО (67%), Оренбургской области (54,5%), Белгородской области (49,2%), Иркутской области (47,4%) и в Забайкальском крае (46,7%). В Москве расходы на подарки увеличили 33% жителей, в Санкт-Петербурге – 23%. Реже других увеличивали траты на подарки жители Подмосковья (20%) и Новгородской области (15%).

Активнее других экономили на подарках жители Хабаровского края (41,7%), Тюменской области (36,6%), Пермского края (35%), Ставропольского края (34,2%) и ЯНАО (33%).

Треть респондентов потратили на подарки в среднем до 5 тыс. руб. Четверть – 5-10 тыс. руб. Каждый пятый – 10-25 тыс. руб. 9% – 25-50 тыс. руб. 5% – более 50 тыс. руб. Еще 7% затруднились назвать примерную сумму, потраченную ими на подарки.

Чаще всего респонденты дарили игрушки и игры (19%), деньги (14,5%), косметику (12,7%) и гаджеты (10%). В числе менее популярных подарков оказались бытовая техника и электроника (9%), одежда и обувь (8%). Небольшая доля опрошенных дарили сертификаты на покупку различных товаров (4%), книги (3%) товары и услуги для здоровья (2%), спорттовары (2%).

*В исследовании приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.