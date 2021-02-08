Молодая мама из Иркутской области выиграла в лотерею загородный дом

По итогам розыгрыша 423-го тиража жительница Иркутской области Виктория Иост* стала обладательницей загородного дома стоимостью 1,1 млн рублей, сообщают организаторы «Жилищной лотереи». Девушка работает в фотостудии.

– У моей мамы оказалась счастливая рука. Она подарила нам с братом на Новый год по билетику. Трансляцию розыгрыша мы не смотрели, было не до того. Свой билет я проверила на следующий день, когда близкие были рядом. Брат сказал, что я везучая и должна с ним делиться! Надеюсь, весь год у меня будет удачный, – смеется Виктория.

Приз победительница забрала деньгами, чтобы купить автомобиль. Часть средств подарит брату.