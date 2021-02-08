16 тысяч жителей Иркутской области привились от коронавируса

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привито более 16 тысяч жителей Иркутской области. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня сообщил министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков.

Задача, которая стоит перед медиками региона, привить не менее 60% населения Приангарья. Учитывая, что население Иркутской области составляет 2 млн 375 тысяч человек, прививки должны поставить более 1,4 млн человек.

В феврале в Иркутскую область уже поступило 30240 доз. В ближайшие дни ожидается еще 13340 доз. Всего в феврале в регион поступит 43580 доз вакцины. Вакцина уже доставлена в 37 медицинских организаций 20-ти муниципальных районах области.

Губернатор региона распорядился доставить вакцину в отдаленные северные территории в наиболее короткие сроки авиа- и железнодорожным транспортом.

Игорь Кобзев пояснил, что вакцина распределяется между регионами России в зависимости от количества записавшихся на электронных порталах. Чем больше жителей запишется на вакцинацию через сайт Госуслуги, тем больше Иркутской области выделят доз.

– От нас, жителей Иркутской области, зависит, как скоро в регион будет поступать необходимое количество вакцины, как скоро мы сможем обезопасить себя и своих близких, – сказал Игорь Кобзев.

При этом губернатор напомнил, что к вакцинации принуждать никого не нужно – это процесс бесплатный и добровольный.

С 18 января Россия начала поэтапную вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.