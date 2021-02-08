В Тайшете возбудили два уголовных дела о контрабанде леса на 5,6 млн рублей

Два уголовных дела о контрабанде пиломатериалов в Китай и Узбекистан общим объемом 603 кубометра и стоимостью 5,6 млн рублей возбудила Иркутская таможня. Оба дела возбуждены в отношении коммерческого директора компании, зарегистрированной в городе Тайшет Иркутской области.

Было установлено, что в 2016 году директор заключил внешнеэкономические контракты с Маньчжурской торгово-экономической компанией на поставку пиломатериалов в Китай, а также с британской компанией – на поставки древесины в Узбекистан. При вывозе товара в таможню представлялись недействительные подложные договоры. По фиктивным документам товар был вывезен в Китай и Узбекистан. Всего 603 кубометра пиломатериалов неизвестного происхождения (в основном низкой степени обработки), общей стоимостью 5 млн 559 тысяч рублей.

По данным фактам Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере.

– Необходимо отметить, что оба выявленных преступления стали новыми эпизодами в расследовании незаконной деятельности вышеуказанного гражданина, так как в 2020 году Иркутской таможней в отношении него уже было возбуждено 2 уголовных дела по факту контрабанды леса в Китай на сумму более 24,6 млн рублей. Кроме того, еще одно уголовное дело по факту контрабанды древесины в 2020 году было возбуждено территориальным подразделением полиции на транспорте в г. Тайшет в отношении фирмы, возглавляемой данным гражданином», - пояснил заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич.