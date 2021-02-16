Семь тысяч клиентов «Ростелекома» перешли на электронные счета

Практически семь тысяч бизнес-клиентов «Ростелекома» в Иркутской области перешли на подписание бухгалтерских документов электронной подписью к февралю 2021 года. Это позволило организациям сделать оперативным взаимодействие с компанией.

Вся процедура электронного документооборота (ЭДО) занимает несколько минут. Стороны получают комплект цифровых оригиналов, которые имеют юридическую силу. Если у юрлица нет цифровой подписи, которая применяется и для сдачи отчетности в налоговую службу, то «Ростелеком» поможет ее получить.

«Сегодня бумажные СМИ, документы и деньги постепенно выходят из оборота, — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. — Внедрение ЭДО экономит личное время и пространство каждого клиента. Альтернативный способ доставки счетов и проведение платежей через интернет абоненты компании особенно оценили в период пандемии коронавирусной инфекции. За это время большая часть предприятий и организаций перешла на удаленный режим работы».

«Мы внедрили электронный документооборот больше года назад. Сейчас обмениваться цифровыми платежками готовы менее половины наших партнеров. И все же их число заметно выросло за 2020 год, — комментирует директор ООО «РЦ ИНФОРМРЕСУРС» Евгений Перов. — Выгода от ЭДО очевидна для обеих сторон — экономятся и деньги, и очень серьезное количество времени, которое бессмысленно тратилось на очереди в почтовых отделениях и автомобильных пробках при доставке корреспонденции курьерами».

Электронный способ обмена информацией сохраняет конфиденциальность персональных данных. Состояние счета можно проверить, находясь в любом регионе страны или за рубежом. С помощью электронного документооборота клиент решает задачи внутреннего делопроизводства и обмена информацией с контрагентами. Движение документации обеспечивают операторы ЭДО, аккредитованные Федеральной налоговой службой России.

Для работы с электронными документами необходимо заключить дополнительное соглашение. Это легко сделать, подписав его своей цифровой подписью в личном кабинете на одном из сайтов: https://sbis.ru/ или https://www.diadoc.ru/. Оформить допсоглашение можно и в офисах обслуживания клиентов «Ростелекома» либо у персонального менеджера, а также по телефону 8 800 200 30 00.