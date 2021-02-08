Котельную в микрорайоне Зеленый Иркутска хотят закрыть

​​На котельной в микрорайоне Зеленый Иркутска сменен поставщик топлива. Несмотря на модернизацию, выявлены многочисленные факты запаха от сгорания мазута на тепловом узле.

– Котельная передана городу в 2018 году Министерством обороны, после чего на ней была проведена плановая модернизация, замена оборудования. Сейчас она находится в рабочем состоянии. Однако тепловой узел работает на «грязном топливе» – мазуте, это создает проблемы. На сегодня поменяли поставщика, дал поручение по усилению контроля за качеством топлива – проверяться будет каждая партия, – отметил мэр города Руслан Болотов. – Безусловно, такие котельные необходимо закрывать. Сейчас прорабатывается вопрос о подключении системы теплоснабжения микрорайона к централизованной системе теплоснабжения города Иркутска. Это потребует строительства магистральной сети, оборудования центрального теплового пункта и консервации котельной микрорайона.

На сегодня разрабатывается проект, подбирается трасса под тепловую сеть. По проекту необходимо будет переложить 600 метров существующего теплопровода, дополнительно построить более 1700 метров тепловой сети.