Более полумиллиона рублей похитили мошенники у продававших велосипед шелеховчан

Жители города Шелехов Иркутской области при попытке продать велосипед и совершив действия, указанные собеседником якобы для перевода предоплаты, лишились сбережений, откладываемых на покупку жилья.

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что супружеская пара выставила на продажу велосипед на одном из сайтов в сети Интернет. Обновив объявление в начале февраля, супруги получили сообщение о просьбе связаться с потенциальным покупателем через мессенджер. Затем, якобы для перевода предоплаты, мошенники попросили жертву перейти по ссылке, указанной в сообщении, а также ввести номер банковской карты и код из смс банка.

После выполнения этих действий с нескольких счетов супружеской пары аферистами было снято свыше 500 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.