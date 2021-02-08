В Иркутской области директор лесхоза осуждён за получение взятки

В Иркутской области осужден бывший директор Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» за получение взятки в особо крупном размере.

Установлено, что в августе 2019 года директор лесхоза требовал от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение, обещав выделить коммерсанту лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины в лесном фонде, а также оказывать общее покровительство по службе. Сумма требуемой взятки составила 1 миллион 400 тысяч рублей.

23 октября 2019 года следователями СК России при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области при передаче денежных средств в сумме 250 тысяч рублей, предназначенных в качестве первой части взятки, был задержан посредник – 39-летний предприниматель. Директор лесхоза был задержан на своем рабочем месте после проведения обыска в служебном кабинете.

Приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска директор лесхоза признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. Предприниматель был осуждён ранее к 5 годам лишения свободы условно.