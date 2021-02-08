Иркутская область и Республика Бурятия договорились вместе развивать туризм на Байкале

Иркутская область и Республика Бурятия при поддержке Ростуризма подписали Протокол о намерениях по развитию туризма на Байкале. Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой. Руководитель Федерального агентства по туризму прилетела в Бурятию на первом зимнем чартерном рейсе TUI Россия.

Перспективы развития туризма в Байкальском регионе обсуждались при участии главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева и генерального директора TUI Россия Тараса Демуры. По итогам переговоров стороны подписали трехсторонний Протокол о намерениях, в рамках которого Иркутская область и Республика Бурятия при поддержке Ростуризма будут вести совместную работу по развитию туризма на Байкале.

– Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм, как одну из ключевых отраслей экономики Байкала. Это и современное гостиничное предложение, и привлекательная городская среда, и круглогодичные обустроенные межрегиональные маршруты, а также связанные между собой логистически ключевые туристические аттракции – все это, безусловно, с учетом нагрузки на экосистемы, – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметил Константин Зайцев, для Иркутской области такой протокол о сотрудничестве – это новый подход во взаимодействии с Ростуризмом, Правительством Республики Бурятия, органами власти и другими заинтересованными сторонами.

– Это новые подходы в формировании межрегиональных туристических продуктов, маршрутов, отвечающих современным тенденциям и спросу. Хочу поблагодарить Зарину Валерьевну за эту "перезагрузку", за более комплексный подход в продвижении макротерритории. В проекте стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года отрасли туризма уделено особое внимание. Мы поставили перед собой достаточно амбициозные цели – это увеличение туристского потока в регион до 3,3 миллионов человек, создание более 29 тысяч рабочих мест, увеличение доли туризма в валовом региональном продукте до 1,5%, – рассказал Константин Зайцев.