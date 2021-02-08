«Сбер» – главный бенефициар роста нефтяных цен

Цена нефти Brent впервые с конца января 2020 года превысила $60 за баррель в ходе торгов на Межконтинентальной бирже.

По состоянию на 8:47 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на +1,2%, до $60,05 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI росли на 1,25%, до $57,56 за баррель. Нефть дорожает с конца октября на фоне регистрации и начала применения новых вакцин от коронавируса. К этому следует добавить сверхмягкую политику ФРС и других мировых центробанков.

Фактически мы имеем долларовую инфляцию активов. В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти $43,3 за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. На этом фоне мы ожидаем укрепления российского рубля до 65-67 руб. за доллар США в текущем году и выхода долларового индекс РТС на 2000 пунктов. Хорошие времена возвращаются. По крайней мере, на нефтяном рынке пандемия COVID-19 закончилась. Наш таргет по Brent в $60-70 выполнен.

Однако, если говорить об акциях, то от нефтяных доходов из «голубых фишек» в наибольшей степени выиграет «Сбер», а не нефтяные компании. У нефтяников более жесткий налоговый режим. Также мы выделяем «Ростелеком», которому очень далеко до исторических максимумов. А вот от крипты мы советуем держаться подальше, так как за криптой нет дивидендов и денежных потоков. Яркий пример тому – ситуация с тюльпанами в Голландии в XVII веке: на пике рынка за луковицу могли давать несколько тысяч гульденов. Хороший ремесленник тогда зарабатывал в год 200-300 гульденов, профессор университета – около 800 гульденов, состоятельный купец – 1500-3000 гульденов. Однако потом покупатели испарились вместе с пузырем.

Кстати, когда пузырь крипты рухнет, это будет просто шоком для спекулянтов, а мировая экономика об этом просто забудет. Ни одно государство никогда не откажется от печатного станка. И еще, тогда экономика Нидерландов также устояла, хотя многие пророчили ей крах. Причина проста – по большинству контрактов реальные деньги при их заключении не выплачивались. Обычно платилось несколько процентов, как сегодня – гарантийное обеспечение при торговле фьючерсами.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»