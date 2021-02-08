Ежегодную диспансеризацию проходят 25 млн россиян

Более 25 млн россиян ежегодно проходят профосмотр и диспансеризацию. Об этом сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках открытия в Совфеде выставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.

«Важнейшая задача, стоящая перед здравоохранением сегодня – это онконастороженность на всех этапах. Раннее выявление позволяет эффективно лечить онкологические заболевания. Профилактические осмотры и диспансеризацию ежегодно проходят более 25 млн человек. Сейчас очень важно завершить вакцинацию от COVID-19 и вернуться к нормальному образу жизни, в том числе выявлению и профилактике злокачественных новообразований», – сказал Министр здравоохранения.

Глава Минздрава подчеркнул, что по вопросам профилактики онкозаболеваний сделано очень многое, в том числе в каждом регионе РФ есть мобильные комплексы, которые выезжают и работают на сельских территориях. В 2020 году в РФ работали девять экспертных референс-центров для выявления злокачественных новообразований, за первые месяцы 2021 года были запущенны еще девять таких центров.

«Именно онконастороженность для медицинского работника и для пациента является крайне важным», - подчеркнул Михаил Мурашко.