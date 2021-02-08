Можно ли в России сделать достойные пенсии?

Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что жить только прошлым невозможно, и надо всегда смотреть в будущее. Песков также напомнил слова президента, который неоднократно говорил, что в сфере пенсионных выплат властям необходимо еще много работать. В то же время он подчеркнул, что в одночасье сделать большие пенсии для всех пенсионеров пока невозможно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно.

В 90-е годы пенсии в России составляли $20-30, при этом их иногда задерживали по полгода и более. Сейчас ситуация в России намного лучше, но пенсии остаются скромными. Возможно ли сразу поднять средние пенсии до, скажем, 50 тыс. руб.? Именно эту сумму часто называют политики социалисты. Легко, только для этого нужно будет резко повысить пенсионный возраст.

На самом деле, почти всю историю человечества никаких пенсий по старости не было. Их не было ни в древнем Риме и Греции, ни в Западной Европе и Золотой Орде, на Руси пенсия для очень узкого круга лиц появилась при Иване Грозном. Стариков должны были содержать дети. В современной буржуазной России человек в старости должен рассчитывать, прежде всего, только на себя. Родить и правильно воспитать детей. Отложить в «голубых фишках» и депозитах на старость соответствующую сумму. А если не получилось ни того, ни другого, то даст государство, чтобы не умереть с голоду – и на том спасибо.

Об этом много раз говорил известный православный спикер, священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, проповедник и миссионер, телеведущий Андрей Юрьевич Ткачёв. И, с нашей точки зрения, это справедливо.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»