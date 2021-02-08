В Иркутске вывезено 1000 грузовиков снега

За прошедшие выходные с дорог и дворов Иркутска было вывезено более 7800 тонн снега, для этого потребовалось совершить 1000 рейсов грузовых автомобилей. Уборкой было охвачено 116 улиц, проездов и дорог частного сектора. Основной упор был сделан на вывоз снега с обочин и тротуаров, а также расчистку дворов.

– По поручению мэра Руслана Болотова на уборку областного центра было привлечено почти 300 единиц техники, порядка 2000 человек. К работе были привлечены муниципальные предприятия, управляющие компании, приняли участие волонтеры, предприниматели предоставили дополнительную технику. Помимо дорог уборку проводили на общественных городских пространствах, лестницах и пешеходных переходах. Особое внимание уделялось местам с большим трафиком пешеходов, – отметили в мэрии.

В связи с большим количеством выпавшего снега в Иркутске усилена работа по очистке от снега крыш многоквартирных домов. Работы производятся специалистами управляющих компаний. Всего на территории областного центра около семи тысяч многоквартирных домов.