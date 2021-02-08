СберВместе и СберЗдоровье помогают Фонду борьбы с лейкемией

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье вместе со своими клиентами и благотворительной платформой СберВместе помогут Фонду борьбы с лейкемией в приобретении специального диагностического оборудования — рентгенопрозрачной реанимационной кровати для пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии НМИЦ гематологии. В течение месяца 10 рублей с каждой покупки онлайн-консультации с врачом будут направлены на этот благотворительный сбор.

Лечение лейкемии — длительный и сложный процесс. Пациенты нуждаются в регулярном проведении внутривенной химиотерапии на протяжении нескольких недель, месяцев, а иногда даже лет. При этом обычный медицинский катетер плохо приспособлен для столь длительного лечения: он не позволяет проводить терапию в домашних условиях, привлекает внимание окружающих и постоянно ограничивает пациента в повседневной жизни.

Поэтому вместо обычных катетеров врачи устанавливают своим больным так называемые инфузионные порт-системы. Они могут служить несколько лет, значительно реже инфицируются и позволяют лечиться не только в условиях стационара.

Однако установить это устройство возможно лишь в условиях рентгенологического контроля с помощью особой рентгеновской установки — С-дуги. А эту медицинскую манипуляцию можно выполнить только на универсальной рентгенопрозрачной реанимационной кровати, которая имеет специальную конструкцию, позволяющую сканировать сосуды больного, не тревожа и не перекладывая пациента лишний раз.

— Наш сервис адресной благотворительности СберВместе позволяет каждому желающему внести свой вклад в помощь тяжелобольным людям. Перед открытием сбора мы тщательно проверяем фонды и истории — ваши пожертвования будут потрачены по назначению, — Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.

Ежегодно в России фиксируется в среднем более 600 тыс. новых случаев онкозаболеваний, а умирает от них около 300 тыс. человек. Злокачественные новообразования — вторая причина смертности (после сердечно-сосудистых заболеваний), как у нас в стране, так и во всём мире.

Своевременная диагностика и лечение онкозаболеваний существенно повышают шансы на благоприятный исход болезни.

Ежегодно к врачам-онкологам через СберЗдоровье записываются тысячи пациентов, а в 2020 году значительно выросло количество онлайн-консультаций с докторами этой специальности. С помощью сервиса все желающие могут найти врача и получить его консультацию.

— После 35‒40 лет (при условии отсутствия семейной истории по онкологии особенно в молодом возрасте) нужно обращать внимание на своё здоровье и ежегодно проходить обследования. Самый распространённые виды онкологии — рак молочных желез, шейки матки, прямой кишки, желудка, простаты и лёгких. Проверяться на них нужно в первую очередь. Если в семейном анамнезе были случаи онкологии, то уже с 20‒25 лет стоит быть более бдительными и периодически проходить обследования, так как может быть генетическая предрасположенность к данным заболеваниям. Не рекомендовано без жалоб и подтверждённой онкологии сдавать анализы на онкомаркеры, так как они могут быть повышены по другой причине и не указывать на онкологические заболевания, — Кирилл Гулинов, онколог Европейского медицинского центра, врач СберЗдоровья.