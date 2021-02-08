Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой

Банк «Открытие» запустил вклад «Весенний» с максимальной ставкой 4,75%. Сумма депозита составляет от 50 000 до 15 млн руб., срок вклада - от одного года до двух лет. Таким образом, вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок.

Важным преимуществом вклада «Весенний» также является возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит от 4,34% до 4,53% в зависимости от срока), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке от 4,55% до 4,65%). Открыть вклад можно в период с 7 февраля по 30 апреля 2021 года в любом отделении банка на территории всей страны, либо дистанционно - в мобильном приложение и интернет-банке «Открытия».

«Наше новое предложение будет интересно всем, кто предпочитает классические депозиты и при этом хочет зафиксировать уровень дохода по вкладу как защиту от дальнейшего снижения ставок, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – А гибкий подход к выплате процентов (в начале срока, ежемесячно или в конце) позволяет вкладчикам оптимизировать своё налогообложение. Получая процентный доход в разные налоговые периоды, клиент максимизирует эффект льготы для налога на доходы (напомню, что в 2021 году процентные доходы на сумму менее 42500 р. не облагаются налогом). Более того, выплата процентов при размещении вкладов позволяет нашим клиентам моментально переложить полученные проценты в инвестиционные или иные сберегательные инструменты».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.