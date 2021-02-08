Райффайзенбанк: россияне берут кредитные карты в отпуск для подстраховки

В отпуск 91% россиян планируют взять с собой кредитную карту, 14% рассчитывают на потребительский кредит, и менее 1% опрошенных собираются брать микрозайм, показало исследование Райффайзенбанка

Большинство опрошенных (63%) берут в отпуск кредитные деньги на случай непредвиденных трат. Чаще других об этом беспокоятся жители Екатеринбурга (81%). Вторая по популярности причина для займа (49%) — траты во время отпуска. Интересно, что значительно больше, чем жители других регионов, таким образом распорядиться с деньгами собираются москвичи (59%). И только 22% респондентов на заёмные средства собираются организовывать отпуск полностью.

Интересно, что мужчины больше женщин рассчитывают тратить кредитные деньги в отпуске (52% vs 46%), однако женщины чаще мужчин берут кредитные деньги на всякий случай (66% vs 58%).

«Кредитная карта — удобный финансовый инструмент, который помогает чувствовать себя спокойно в любой ситуации. При этом тратить деньги можно с выгодой, например, получая кэшбэк, — рассказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — В прошлом году 71% владельцев кредитных карт „Кэшбэк на всё“ получили кэшбэк за покупки, за которые обычно кэшбэк не начисляют».

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на всё» Райффайзенбанк возвращает всегда 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на всё» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на всё» можно узнать на raif.ru.

В онлайн-опросе приняли участие три тысячи жителей семи городов-миллиоников старше 20 лет. Ежемесячный доход 48% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.