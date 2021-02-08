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Акция «СберСпасибо» с компанией «Коркунов» и шанс получить миллион бонусов за покупку сладостей

Участники программы лояльности «СберСпасибо» получат повышенные бонусы за покупки шоколадных изделий бренда «Коркунов», а также шанс стать обладателем одного миллиона бонусов. Акция стартует 8 февраля и продлится до 12 марта 2021 года. Для участия клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой Сбербанка покупки шоколадных изделий бренда «Коркунов» в любых розничных и интернет-магазинах. В акции участвует вся линейка продукции компании — от шоколадных плиток до конфет в коробках.

Всех, кто приобретёт продукцию бренда в указанный период, будут ждать 10% бонусов за каждую покупку, а также шанс получить один миллион бонусов.

Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо»:

– Мы запускали аналогичную акцию с брендом ʺКоркуновʺ ко Дню учителя, к новогодним праздникам и теперь решили снова порадовать клиентов в преддверии 14 и 23 Февраля, 8 Марта. Ведь сладкие подарки дарить можно всем и всегда, для этого необязательно иметь повод. А чтобы покупки стали приятнее, мы порадуем клиентов повышенными бонусами и возможностью получить миллион

Подробное описание акции читайте на сайте или в мобильном приложении программы «СберСпасибо».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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