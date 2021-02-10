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Волшебная палочка для гостиниц. Как пройти классификацию достойно

Байкал продает себя сам, даже когда условия для отдыхающих нельзя назвать комфортными. Но стратегически думающие отельеры ожиданиям гостей стараются соответствовать. Тем более сейчас, когда государство активно подталкивает их к этому. Последние два допандемийных года владельцы крупных иркутских гостиниц приводили в порядок свой номерной фонд и проходили классификацию. Но впереди еще огромная работа: из 662 гостиниц региона свой статус подтвердила лишь пятая часть. Помочь отельерам получить заветные звезды готова Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. 

Получить «звезды» можно у «своих» 

До 2019 года официальная процедура присвоения звезд в России отсутствовала. Чтобы упорядочить ведение гостиничного бизнеса и обеспечить постояльцам надлежащий уровень сервиса, государство ввело процедуру обязательной классификации гостиниц. У владельцев средств размещения есть выбор: пройти классификацию можно не только у региональных компаний, а у любой аккредитованной организации, включенной в реестр Федерального агентства по туризму. Однако многие отдают предпочтение «своим». Осенью 2020 года право оказывать услуги по классификации средств размещения получила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. 

Как отметил президент ТПП ВС Алексей Соболь, пройдя аккредитацию, палата подтвердила соответствие всем необходимым требованиям: у нее разработана и внедрена система качества проведения работ по классификации объектов сферы гостеприимства, есть эксперты, имеющие необходимый стаж практической работы. 

Торгово-промышленная палата вовлечена в решение проблем туротрасли региона как никто другой: в ее составе работает комитет по предпринимательству в сфере туристской и гостиничной деятельности, куда входят руководители и опытные специалисты средств размещения, она хорошо знает все чаяния и болевые точки байкальского турбизнеса

Обучат персонал и проведут самоаттестацию отеля

ТПП ВС не только осуществляет классификацию – она консультирует отельеров при подготовке к данной процедуре, обучает и повышает квалификацию руководителей и сотрудников отрасли, рассказала Инна Капичникова, директор учебного центра Союза Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, выступая на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале – 2020». 

– Наша палата, как аккредитованная организация на территории субъекта основной своей задачей ставит не только выполнение контролирующих функций: в большей степени мы призваны оказывать всестороннюю поддержку средствам размещения. Например, мы поможем провести процедуру самоаттестации отеля с тем, чтобы оценить его готовность к классификации, совместно подготовим необходимую документацию и предложения по приведению номерного фонда в соответствие с аккредитационными требованиями. 

В лицензированном учебном центре палаты менеджмент и линейные сотрудники гостиниц могут повысить квалификацию или пройти переподготовку и получить необходимые подтверждающие документы. 

– Своей задачей мы видим и снижение финансовой нагрузки на отельеров, – рассказала Инна Капичникова. – Мы готовы стать волшебной палочкой для того, чтобы помочь предприятиям туротрасли пройти сложную процедуру классификации, разъяснить вопросы, которые возникают в процессе подготовки к ней, подготовить персонал и саму гостиницу пройти эту процедуру достойно. В палате трудятся эксперты различных областей, в том числе переводчики и специалисты, имеющие педагогический опыт работы. Все это позволяет нам оказывать консультационные услуги на очень высоком уровне. 

Некоторым трех звезд мало

У Торгово-промышленной палаты уже есть опыт в проведении классификации отелей. О нем рассказала Антонина Кулешова, представитель ТПП Брянской области, которая получила аккредитацию в 2018 году. 

– Самая большая проблема, по словам Антонины Кулешовой – в незнании собственниками гостиничного бизнеса нормативных документов. Она рассказала, что изменения в законодательстве отслеживают, как правило, руководители гостиниц, собственники же часто бывают «не в теме», поэтому вести просветительскую работу и при любом удобном случае рассказывать о преимуществах классификации гостиниц необходимо.

– Мы также пишем пугающие письма об уровне ответственности, – призналась Антонина Кулешова. – ответственность за непрохождение классификации есть, и эту тему ни в коем случае нельзя замалчивать. 

Впрочем, есть и те собственники, кому необходимость классификации объяснять не приходится. Некоторые говорят: «Мне мало трех звезд – я хочу четыре». 

– Мы горячо поддерживаем их, потому что чем больше в регионе высококлассных гостиниц, тем более привлекательным он становится для туристов, тем более состоятельные гости готовы приезжать к нам и тратить у нас свои деньги. Поэтому разговоры о количестве звезд зачастую превращаются в разбор того, что нужно сделать, чтобы получить желаемые четыре звезды. И владельцы гостиниц идут на это.

В процессе работы у скептично настроенных собственников отношение к классификации меняется, рассказала Антонина Кулешова.

– Приведение номерного фонда в соответствие с классификационными требованиями бывает нелегкой процедурой и занимает много времени, но когда она окончена, владельцы гостиниц признаются: «Мы не верили, а к нам и правда поехали». Здесь нет волшебства: помимо методической и консультационной поддержки мы даем возможность компаниям, прошедшим у нас классификацию, печататься в региональном деловом журнале, сами рассказываем о наших гостиницах и рекламируем их. 

Инна Капичникова отметила, что Торгово-промышленная палата Восточной Сибири перенимает лучшую практику коллег из других регионов, это помогает палате «держать руку на пульсе» и быть надежным партнером для регионального бизнеса. 

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале – 2020», организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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