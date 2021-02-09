Названы самые дорогие «однушки» в новостройках Сибири

Специалисты Циан изучили ситуацию с однокомнатными квартирами (включая те, чьи планировки предполагают объединение кухни и гостиной). Это наиболее востребованный девелоперский продукт у российских потребителей. По итогам исследования был составлен рейтинг самых дорогих однокомнатных объектов в новостройках десяти городов СФО.

10 место. Новокузнецк (Кемеровская область)

2,09 млн рублей / 40,80 кв. м

ЖК «Горьковская, 8» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2020 году

Топ-10 открывает квартира площадью 40,80 кв. м на седьмом этаже монолитного дома в Заводском районе Новокузнецка. Она стоит 2,09 млн рублей. В эту сумму входит выполненная застройщиком отделка.

9 место. Сосновоборск (Красноярский край)

2,31 млн рублей / 43,61 кв. м

ЖК «Сосновоборск, 8 мкр, 4 квартал, дом 11» / Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2021 года

Еще один «нестоличный» город в рейтинге – Сосновоборск в 30 км от Красноярска. Здесь на улице Солнечная, в локации с развитой социальной инфраструктурой (детский сад, школа, спорткомплекс с бассейном, магазины, аптеки), строится десятиэтажный монолитно-кирпичный дом. Одна из его однокомнатных квартир (43,61 кв. м) экспонируется с ценником 2,31 млн рублей.

8 место. Абакан (Республика Хакасия)

3,75 млн рублей / 51,34 кв. м

ЖК «Комарово» / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2023 года

В северной части Абакана к концу 2023 г. должны завершиться строительные работы по ЖК «Комарово», который выделяется своей «каркасной» архитектурой. В шаговой доступности от новостройки разместились четыре детских сада, школа, перинатальный центр, Преображенский парк. Те, кто планирует купить в «Комарово» квартиру площадью 51,34 кв. м, должны располагать, по крайней мере, 3,75 млн рублей. За полгода объем подорожал почти на четверть. И, по всей видимости, тенденция сохранится.

7 место. Томск

4,00 млн рублей / 40,00 кв. м

ЖК «Михайловский парк-квартал» / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2021 года

Седьмая строчка осталась за Томском. В полукилометре одного из крупнейших зеленых массивов города – парка Михайловская роща – возводятся корпуса жилого комплекса «Михайловский парк-квартал». В концепцию заложены «двор без машин» и закрытая территория. Строительство ведется по монолитно-кирпичной технологии. На однокомнатную квартиру площадью 40,0 кв. м в первом корпусе проекта выставлен прайс в 4,0 млн рублей.

6 место. Омск

4,20 млн рублей / 46,70 кв. м

ЖК «Экопарк» / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2023 года

Участок на берегу Иртыша неподалеку от парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Омске занимает ЖК «Экопарк». На верхнем (16-м) этаже одного из его корпусов предлагается к продаже однокомнатная квартира площадью 46,70 кв. м. Планировкой предусмотрены лоджия, прихожая и кладовка. В чеке объекта прописана сумма в 4,20 млн рублей. Сдача новостройки в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2023 г.

5 место. Барнаул (Алтайский край)

4,60 млн рублей / 38,00 кв. м

ЖК «Нагорный» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2022 года

По стоимости квадратного метра барнаульский проект бизнес-класса «Нагорный» входит в группу лидеров среди сибирских новостроек. Так, за однокомнатную квартиру площадью 38,0 кв. м придется заплатить 4,60 млн рублей. Среди примечательных особенностей комплекса нужно выделить повышенную звукоизоляцию и наличие собственной газовой котельной.

4 место. Кемерово

5,44 млн рублей / 68,00 кв. м

ЖК «Каравелла» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2017 году

На четвертое место в рейтинге поднялся Кемерово – благодаря квартире площадью 68,00 кв. м. С апреля прошлого года она подорожала более чем на 1 млн рублей – до 5,44 млн рублей. По всей видимости, этот объект продолжит дорожать, поскольку расположен в самой престижной локации в городе (близость административного квартала, набережной реки Томь)

3 место. Иркутск

5,75 млн рублей / 45,90 кв. м

ЖК «Стрижи Сити» / Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2021 года

В иркутском жилом комплексе «Стрижи Сити» бюджет квартир с одной спальней доходит до 5,75 млн рублей, что является самым высоким показателем для всего региона. За эту сумму можно приобрести лот габаритами 45,90 кв. м на шестом этаже.

2 место. Красноярск

6,49 млн рублей / 70,60 кв. м

ЖК «Кристалл» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2021 года

В Красноярске ценовой максимум на квартиры с одной спальней зарегистрирован в комплексе бизнес-класса «Кристалл». По этому адресу продается крупногабаритный объект площадью 70,60 кв. м. Из них 14,80 кв. м приходятся на лоджию, а 16,08 кв. м – на кухню. Чтобы поселиться в этой квартире, нужен бюджет в 6,49 млн рублей.

1 место. Новосибирск

11,50 млн рублей / 76,76 кв. м

ЖК Richmond Residence / Ввод в эксплуатацию: 1 квартал 2023 года

На вершине рейтинга обосновался ЖК Richmond Residence – 25-этажная высотка в центре Новосибирска. Чуть более чем в километре от него находятся квартал с правительственными зданиями и набережная Оби. На 20-м этаже здания можно обнаружить крупногабаритную (76,66 кв. м) квартиру стоимостью 11,50 млн рублей – это самый дорогой однокомнатный лот во всей Сибири.