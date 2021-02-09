Губернатор Иркутской области наградил ученых региона

Церемония награжнения состоялась 8 февраля, в День российской науки, во время заседания Координационного научного совета, сообщают в администрации области.

Почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» присвоено:

заведующей кафедрой медицинской экспертизы Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктор у медицинских наук, профессор у Ирин е Петрунько ;

Петрунько заведующ ему отделением Института динамики систем и теории управления им . В.М. Матросова СО РАН , доктор у физико-математических наук, член у -корреспондент у РАН, профессор у Александр у Т олстоногов у .

Почетных грамот губернатора Иркутской области удостоены:

главн ый научный сотрудник лаборатории Оптимального управления Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова С О РАН Александр Горнов;

доктор физико-математических наук, старший научн ый сотрудник Института динамики систем и теории управления им . В.М. Матросова СО РАН Валентин Иртегов.

Благодарности губернатора Иркутской области объявлены доктору физико-математических наук, заведующему отделением Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН Юрию Маркову; доктору технических наук, профессору, ведущему научному сотруднику Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН Александру Тятюшкину.

9 февраля Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах. Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону.