Губернатор Иркутской области наградил ученых региона

Церемония награжнения состоялась 8 февраля, в День российской науки, во время заседания Координационного научного совета, сообщают в администрации области.
Почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» присвоено:
- заведующей кафедрой медицинской экспертизы Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктору медицинских наук, профессору Ирине Петрунько;
- заведующему отделением Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, доктору физико-математических наук, члену-корреспонденту РАН, профессору Александру Толстоногову.
Почетных грамот губернатора Иркутской области удостоены:
- главный научный сотрудник лаборатории Оптимального управления Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН Александр Горнов;
- доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН Валентин Иртегов.
Благодарности губернатора Иркутской области объявлены доктору физико-математических наук, заведующему отделением Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН Юрию Маркову; доктору технических наук, профессору, ведущему научному сотруднику Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН Александру Тятюшкину.
9 февраля Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах. Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону.