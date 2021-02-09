Иркутский центр СПИД 14 февраля будет бесплатно раздавать презервативы и просветительские брошюры

«Любовь – это ответственность», под таким слоганом 14 февраля Иркутский областной центр СПИД при поддержке кинотеатра «Баргузин» и иркутского отделения Российского Красного Креста проведут профилактическую акцию ко дню всех влюблённых, сообщают в пресс-службе центра СПИД.

С 14-00 до 20-00 в районе касс кинотеатра расположится фотозона, специалисты центра и РКК будут бесплатно раздавать презервативы и просветительские брошюры. Также на парковке возле кинотеатра будет работать мобильный пункт, в котором анонимно и бесплатно все желающие смогут пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили в Иркутском центре СПИД: «Забота о здоровье - это наш способ выразить свою любовь иркутянам».

Кроме того, сеть «Баргузин» поддерживает кампанию по профилактике ВИЧ-инфекции в городе и показывает в кинотеатре профилактические видеоролики наряду с обычными рекламными.

На валентинов день в кино нас радуют преимущественно русскими комедиями: роуд-муви по-русски «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова и комедия ситуаций в отеле LOVE по сценарию Сергея Светлакова.

В первую очередь акция ориентируется на пары и на молодежь. Немного статистики: в возрастной категории 15-24 года диагностировано 94 человека в ВИЧ (4,7%, от общего числа выявленных в 2020 году), в 2019 году – 174 человека (5,9%). Отмечается снижение заболеваемости в данной возрастной категории на 20,3%. В 2020 году наибольшее количество ВИЧ – инфицированных среди женщин – 58,5 (55 чел.), мужчины составили – 41,5% (41,5 чел.).

Среди молодых людей в возрасте 15-24 года преобладает половой путь заражения – 90,4% (85 случаев), наркотический путь составил – 3,2% (3 случая), вертикальный (от матери к ребенка) – 1,1% (1 случай), в 2019 году – преобладающим путем заражения также был половой – 83,3%, (145 случаев), наркотический – 5,7% (10 случаев). Именно поэтому профилактика безопасных половых связей крайне важна.