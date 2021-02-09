На чем экономят россияне с маленьким доходом

Чаще всех нехватку денег ощущают рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы, сообщает служба исследований hh.ru.

В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

Треть опрошенных жителей сибирского региона считают, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 28% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей, 27% - 10-15 тысяч, остальным хватило бы дополнительных 10 тысяч рублей в месяц.

Cибиряки, которым не хватает или с трудом хватает зарплаты на основные нужды, чаще всего жертвуют путешествиями (79% выбрали этот вариант), а также отказываются от покупки новой одежды, обуви и от интересного досуга (75% и 74%, соответственно). Любопытно, что жители Сибирского федерального округа гораздо чаще, чем в среднем по России, готовы экономить на интересном досуге, но реже отказываются от трат на образование, чем жители страны, в целом.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 85% жителей СФО ищут новую работу, 55% учатся и осваивают новые навыки, 40% ищут подработку, 31% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства и еще 12% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.

Ранее сервис для поиска работы рассказал, что больше половины жителей Иркутской области надеются на увеличение зарплат в 2021 году.