Магнитуда составила 3,4 балла. Но в этот раз землетрясение не докатилось до Иркутска.
После землетрясения произошло три афтершока.
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Новости
Землетрясение зафиксировали в Монголии 8 февраля
Магнитуда составила 3,4 балла. Но в этот раз землетрясение не докатилось до Иркутска.
После землетрясения произошло три афтершока.
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4 февраля 2021
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021":
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