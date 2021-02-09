Землетрясение зафиксировали в Монголии 8 февраля

Магнитуда составила 3,4 балла. Но в этот раз землетрясение не докатилось до Иркутска.

После землетрясения произошло три афтершока.

Интенсивность в эпицентре – 4 балла. Сейсмособытие произошло 8 февраля в 15:08 по иркутскому времени, сообщили в единой геофизической службе РАН.