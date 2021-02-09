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Землетрясение зафиксировали в Монголии 8 февраля

Магнитуда составила 3,4 балла. Но в этот раз землетрясение не докатилось до Иркутска.

После землетрясения произошло три афтершока.

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