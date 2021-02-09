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ОНФ предложил разрешить пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-переводов

Общероссийский народный фронт предложил Центробанку разрешить пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишет РИА Новости.

В случае одобрения инициативы пожилой человек сможет написать заявление и оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов – это позволит снизить число мошеннических операций с банковскими картами.

Также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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