ОНФ предложил разрешить пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-переводов

Общероссийский народный фронт предложил Центробанку разрешить пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишет РИА Новости.

В случае одобрения инициативы пожилой человек сможет написать заявление и оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов – это позволит снизить число мошеннических операций с банковскими картами.

Также рассматривается вариант подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денег.