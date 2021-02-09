Ледовую переправу на Ольхон откроют 10 февраля

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что открытие ледовой переправы, соединяющей остров Ольхон с материком, состоится 10 февраля в 12:00.

«Только после проведения комиссионной проверки и выдачи положительного заключения, движение по ней будет открыто», – говорится в сообщении. Подготовка дороги к безопасному использованию осложнялась необходимостью выровнять множество торосов, которые возникли из-за движения льда.

Протяженность ледовой дороги на Ольхон – около 11 километров, она двухсторонняя, каждая полоса имеет ширину 20 метров. Края дороги обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены щиты со спасательными средствами.

Грузоподъемность переправы – 10 тонн. При соблюдении правил движения переезд по переправе безопасен круглосуточно.