Сбер помог клиентам накопить 5 млрд рублей по договорам НСЖ

Дочерняя компания Сбера «Сбербанк страхование жизни» выплатила клиентам 5 млрд рублей по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Финансовую подушку безопасности при помощи страхования вместе со Сбером сформировали более 22 тыс. человек.

98% клиентов формировали накопления в течение пяти лет. Большинство выплат по завершившимся договорам НСЖ получили женщины, однако средний размер накоплений выше у мужчин: 314 тыс. рублей против 190 тыс. рублей.

Наибольшее количество выплат по завершившимся договорам НСЖ получили жители Удмуртской Республики (13% от общего числа договоров), Московского региона (11%) и Тамбовской области (8,5%). По объёму накоплений лидируют Московский регион (36%) и Самарская область (6,4%).

НСЖ позволяет сформировать капитал к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу денег по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Программа также включает страхование жизни и здоровья на всю сумму накоплений. Вложенные в НСЖ средства обладают специальным юридическим статусом, который обеспечивает неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ.

«Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. Первые выплаты по завершившимся договорам были произведены в конце 2017 года. Помимо выплат по риску «дожитие» по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни, компания производит выплаты по страховым случаям.