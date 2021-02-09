Житель Шелехова украл 2 млн рублей, купил на них Audi и уехал в Екатеринбург – МВД

Полиция задержала 30-летнего жителя города Шелехова Иркутской области, который украл более 2 миллионов рублей у родственников своей сожительницы, потратил их на покупку Audi и уехал в Екатеринбург, сообщает ОМВД России по Шелеховскому району.

Правоохранители установили, что деньги мужчины вытащил из сейфа, cделать это удалось, поскольку рядом находился ключ. Предполагаемый преступник рассчитывал, что полицейские не смогут выйти на его след, однако житель Шелехова был пойман на одной из дорог Екатеринбурга, по которой ехал на новой Audi.

Возбуждено дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый преступник находится под стражей.