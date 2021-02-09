Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Выгода Плюс»

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Выгода Плюс», который можно открыть в любом офисе банка, Интернет-банке и Мобильном банке Уралсиб.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней, которые разделены на четыре равных процентных периода по 50, 95 и 185 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка. По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют за последний процентный период до 6,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки — до 5,8% годовых. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Выгода Плюс» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 08.02.2021 г. Минимальная сумма срочного вклада (депозита) «Выгода Плюс» 50 000 рублей. Сроки вклада: 200, 380, 740 дней. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада и способа открытия — Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Проценты начисляются по процентным периодам (периодам): 200 дней — 4 периода по 50 дней, 380 дней- 4 периода по 95 дней, 740 дней — 4 периода по 185 дней. Для каждого периода установлена отдельная процентная ставка (% годовых). Процентные ставки при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней — с 1 по 50 день — 3,4%, с 51 по 100 день — 3,9%, с 101 по 150 день — 4,5%, с 151 по 200 день — 5,0%; 380 дней — с 1 по 95 день — 3,7%, с 96 по 190 день — 4,3%, с 191 по 285 день — 4,9%, с 286 по 380 день — 5,5%; на 740 дней — с 1 по 185 день — 4,1%, с 186 по 370 день — 4,7%, с 371 по 555 дней — 5,2%, с 556 по 740 день — 6,0%. При открытии в офисе Банка: 200 дней — с 1 по 50 день — 3,2%, с 51 по 100 день — 3,7%, с 101 по 150 день — 4,3%, с 151 по 200 день — 4,8%; 380 дней — с 1 по 95 день — 3,5%, с 96 по 190 день — 4,1%, с 191 по 285 день — 4,7%, с 286 по 380 день — 5,3%; на 740 дней — с 1 по 185 день — 3,9%, с 186 по 370 день — 4,5%, с 371 по 555 дней — 5,0%, с 556 по 740 день — 5,8%. Пересчет процентов, начисленных за предыдущий/ие период/ы, не производится. При переходе Вклада в следующий период с даты перехода производится автоматическое изменение процентной ставки в соответствии с указанными периодами и процентными ставками для указанного срока Вклада. Средняя ставка за полный срок вклада (расчетное значение) составляет (% годовых): при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке при сроке 200 дней — 4,2%, при сроке 380 дней — 4,6%, при сроке — 5,0%; при открытии в офисе Банка при сроке 200 дней — 4,0%, при сроке 380 дней — 4,4%, при сроке 740 дней — 4,8%. По Вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада на очередной срок осуществляется автоматически по ставкам вклада «Доход» соответствующего срока для офисов Банка, действующим на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в Интернет-банке и Мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.