Примсоцбанк выплатил кэшбэк участникам рождественских акций

Примсоцбанк подвёл итоги акций «Рождественский кэшбэк» и «Рождественские мили», сообщает пресс-служба банка. Напомним, активности проходили с 01 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.



Получить «Рождественский кэшбэк» размером в 3% могли клиенты, совершившие транзакции в категориях книги, детские товары, товары для спорта и развлечения. Те, кто совершил покупки по карте Примсоцбанка во всех указанных категориях, автоматически становились участниками супер-розыгрыша «Дополнительный кэшбэк» в размере 5 тысяч рублей. Таким образом, в акции приняли участие 7106 держателей карт. Общая сумма кэшбэка составила 834 тысячи рублей. Главный приз достался 5 клиентам.



На бонусные мили, по условиям акции, могли рассчитывать клиенты, совершившие транзакции свыше 40 тысяч рублей. Те, кто потратил с карты более 100 000 рублей, автоматически становились участниками розыгрыша «Дополнительных миль». Условия выполнили 242 клиента, им начислили 388 тысяч миль. 73 держателя карты приняли участие в розыгрыше дополнительных 20 тысяч миль. Победителя определили с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального Instаgram-аккаунта банка.