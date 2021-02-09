Иркутская область вошла в ТОП-20 регионов России с самым доступным бензином

РИА Новости опубликовало данные о доступности бензина в разных регионах России. Согласно результатам исследования, Иркутская область вошла в ТОП-20 регионов с самым доступным бензином.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов.

«Рейтинг создали на основе ранжирования субъектов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем горючего определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года», – отмечается в сообщении.

Иркутская область разместилась на 20-ой строчке списка. По информации на январь 2021 года, один литр бензина в Приангарье в среднем стоил 43,18 рубля. На среднюю месячную зарплату в нашем регионе можно купить 982 литра.

В лидерах рейтинга доступности бензина оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Москва. В аутсайдерах – Карачаево-Черкесская Республика, Ивановская область и Дагестан.