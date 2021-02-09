Количество выданных ипотечных кредитов в России за год выросло на 19%

Аналитики РБК со ссылкой на Центробанк сообщили, что количество выданных ипотечных кредитов в России в январе за год увеличилось на 19% в сравнении с данными прошлого года.

В первый месяц 2020 года было выдано 78 тысяч кредитов на 189 миллиардов рублей, в 2021-м – 96 тысяч займов на общую сумму 265 миллиардов рублей.

В денежном выражении число займов возросло на 29%. Рост связан со льготами, которые предоставляют россиянам банки по поручению властей – низкие ставки, минимальные первоначальные взносы и другие.