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Количество выданных ипотечных кредитов в России за год выросло на 19%

Аналитики РБК со ссылкой на Центробанк сообщили, что количество выданных ипотечных кредитов в России в январе за год увеличилось на 19% в сравнении с данными прошлого года.

В первый месяц 2020 года было выдано 78 тысяч кредитов на 189 миллиардов рублей, в 2021-м – 96 тысяч займов на общую сумму 265 миллиардов рублей.

В денежном выражении число займов возросло на 29%. Рост связан со льготами, которые предоставляют россиянам банки по поручению властей – низкие ставки, минимальные первоначальные взносы и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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