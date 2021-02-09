Десять школ построят в Иркутской области к 2023 году

Правительство Иркутской области сообщило, что десять школ отремонтируют и достроят в регионе к 2023 году.

Пять из них возводят в рамках национального проекта «Образование». На эти цели выделено 1,8 миллиарда рублей из федерального и местного бюджетов.

В настоящее время на финальной стадии находится строительство школы на 725 учащихся в деревне Грановщина, ее откроют 1 сентября. К концу года достроят еще три объекта – школу на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградский Саянска, учреждение на 725 учащихся в микрорайоне «Рудоуправление» Слюдянки и школу на 520 учащихся в Нижнеудинске.

В ближайшее время начнут строительство в Иркутске на улице Багратиона. Оно рассчитано на 1275 детей. Выполнить работы планируется за два года.

В рамках областной программы «Развитие образования» строят два общеобразовательных учреждения – в поселке Мамакан Бодайбинского района на 250 учащихся и в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа на 725 детей. Работы на этих объектах завершат в 2021 году. Их стоимость составляет 408,7 и 874,2 миллиона рублей соответственно.

Еще три здания восстанавливают после наводнения, которое произошло летом 2019 года. Это школа на 1275 мест поселке Березовая Роща Тулуна, ее отремонтируют за 1,7 миллиона рублей и введут в эксплуатацию в этом году. В следующем году завершат строительство школы на 250 мест в Тулуне и школы-сада на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района. Стоимость объектов составляет 477,5 и 431,7 миллиона рублей соответственно.