Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых — как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

Читайте также: Братск, Иркутск, Усть-Илимск вошли в 100 городов-лидеров по объемам безналичного торгового оборота Сбербанк упростил открытие вкладов онлайн – Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в Сбербанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели

Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно по ссылке.