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В Иркутске накрыли завод табачного фальсификата

Изделия не только продавались по всей России, но и участвовали в выставках и дегустациях, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Кальянный табак продавался потребителям без акцизных марок, обязательных для этого типа продукции. Организаторы бизнеса не только реализовывали свой товар в различных городах России, но и принимали участие в специализированных выставках и дегустациях.

В ходе обысков изъято производственное оборудование, документация и табачная продукция стоимостью свыше 36 миллионов рублей. Предварительное расследование продолжается, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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