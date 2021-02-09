Из аварийного жилья переехало 124 семьи в Усть-Куте и Магистральном

В новое жильё переехало 124 семьи, а не 89 как планировалось. В городе Усть-Куте и посёлке Магистральный расселено 4,9 тысячи квадратных метров жилья, уровень износа которого превышает 70%. Гражданам предоставляли дома или квартиры, приобретённые, в том числе, на вторичном рынке, либо социальные выплаты. На эти цели было направлено 223,5 млн рублей. Из них 127,8 млн рублей – средства федерального, 86,2 млн рублей – областного и 9,5 млн рублей – местного бюджетов.

Работы идут в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В Иркутской области полностью расселено жильё, признанное аварийным до 2012 года. Это 52,4 тысячи квадратных метров в Братске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Бодайбо, посёлках Магистральный, Видим, Звёздный, Улькан, Вихоревка, Зяба, Кежемская, Кунерма. В новое жильё переехали 1034 семьи.

– Сейчас идёт расселение аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Этот этап программы полностью выполнен во всех населенных пунктах Иркутского участка Байкало-Амурской магистрали, кроме Усть-Кута. До конца 2024 года там необходимо расселить 504 семьи. Общая площадь непригодного жилья составляет 20,8 тысяч квадратных метров, – сказал министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев.