Чартеры на Байкал обещают сделать круглогодичными

Чартеры на Байкал нужно сделать круглогодичными, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Туроператор «TUI Россия» впервые запустил чартерную программу на Байкал в прошлом году, она была сезонной и захватывала июль, август и начало осени. В этом году компания запустила зимнюю программу на Байкал, первые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в рамках программы приземлились в Улан-Удэ ранее в воскресенье.

– Мы продолжили эту программу, как мы изначально и задумывали. Не как что-то точечное, разовое, а как системную меру поддержки отрасли туризма и индустрии гостеприимства на Байкале, которая должна в конечном итоге стать круглогодичной и выйти на круглогодичный оборот, – сказала Догузова на конференции по развитию межрегионального туризма в России «Внутренний туризм – новые возможности».

В этом случае программа сможет дать «очень позитивные социальные и экономические эффекты для развития региона», считает она. При этом необходимо воспринимать Байкал как единое туристическое пространство, а не отдельные территории Иркутской области и Республики Бурятия, подчеркнула руководитель Ростуризма.

Напомним, что первые зимние чартеры на Байкал стартовали из Москвы и Екатеринбурга 6 февраля. За три ближайших недели планируется принять 16 авиарейсов: восемь – из Москвы и восемь – из Екатеринбурга. Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура сообщил что стоимость восьмидневных туров для жителей Екатеринбурга составляет от 18 тысяч рублей, а Москвы – от 24 тысяч рублей на человека.

Иркутская область также планирует войти в программу субсидированных авиарейсов на Байкал. Этот вопрос губернатор Иркутской области Игорь Кобзев недавно обсуждал с главой Ростуризма Зариной Догузовой.

Вчера Иркутская область и Республика Бурятия при поддержке Ростуризма подписали Протокол о намерениях по развитию туризма на Байкале. Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой.