Открытие Private Banking пригласил клиентов в один из крупнейших планетариев и музеев науки на планете

По условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершать покупки на сумму не менее 300 000 рублей в месяц.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking из российских регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, держатели карт World Mastercard Black Edition или World Elite Mastercard.

Главный приз акции – тур на двоих в Японию на сумму 500 000 руб. с посещением музея науки и самого большого в мире планетария Nagoya City Science Museum.

Победитель акции, клиент Открытие Private Banking из Волгограда, совершит увлекательное путешествие в мир науки, природы и техники, своими глазами увидев торнадо высотой 9 метров, эффект северного сияния и, конечно, звездное небо сквозь гигантский экран-купол, не имеющий аналогов в мире.